Zwischen kommenden Donnerstag, 2. Mai, bis voraussichtlich Anfang Juni müssen sich Autofahrer an der Kreuzung Berliner Straße hin zur Kaiserslauterer Straße in Erbach auf Staus einstellen.

Laut Stadtpressestelle wird die Brücke über die Bahngleise, die hin zum Erbacher Bosch-Werk führt, zeitweise halbseitig gesperrt. „Dabei handelt es sich um den Gehweg und die Fahrbahn von Erbach kommend Richtung Bruchhof-Sanddorf“, heißt es aus dem Rathaus. Gearbeitet wird jedoch nicht auf an der Straßenbrücke, sondern an den Bahngleisen darunter. Über Tag bleiben auf der Strecke zwei Fahrspuren erhalten, die halbseitige Sperrung soll nur in den Abend- und Nachtstunden passieren. Weil der Gehweg sowie eine Fahrbahn während der Arbeitszeit dicht ist, wird vor der Baustelle eine Ampel aufgestellt, um Fußgänger und Radfahrer sicher über die Straße zu führen.

Trotz dass in der Nacht gearbeitet wird, seien mögliche Staus und Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen. Autofahrer sollten also etwas mehr Zeit einplanen.