70 Jahre alt ist er im vergangenen Jahr geworden. Kaum ein anderer deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Jetzt ist er auch wieder live zu erleben.

Immerhin steht der 1952 als Ronald Keiler geborene West-Berliner bereits seit 50 Jahren auf der Bühne. Meist zieht er stilvoll und ganz Gentleman-like (der Dreiteiler mit akkurater Krawatte sitzt perfekt) seine Show durch. Und noch immer berührt er mit seinem Konzertprogramm Menschen zwischen acht und 80 Jahren.

„Hitparaden“-König

Auch wenn es seine ersten Hits in den 1970er-Jahren (wie etwa „Was ist wohl aus ihr geworden?“) noch nicht erahnen ließen: Zwischen Schlagersängern wie Jürgen Drews, Bernd Clüver oder Jürgen Marcus avancierte er mit 67 Auftritten zum König der legendären ZDF-„Hitparade“. Und mit Liedern wie „Sieben Fässer Wein“, „Dich zu lieben“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“ und „Ich glaub es geht schon wieder los“ eroberte er die Herzen der Fans im Sturm. Allein sein erster richtig großer Hit „Santa Maria“ (übrigens sein einziger Nummer-1-Hit) verkaufte sich 1,2 Millionen Mal. Unverkennbar seine eindeutig zweideutigen Texte – im Magazin Stern wurde er deshalb einst „Soft-Pornograph des deutschen Schlagers“ genannt. Bis heute hat der gelernte Automobilkaufmann über 90 Millionen Platten verkauft, viele davon erreichten Gold- und Platinstatus.

Zuversicht in Zeiten von Klimakrise und Krieg

Mit seinem im vergangenen September veröffentlichten aktuellen Album „Perspektiven“ (es ging von 0 auf Platz 1 der deutschen Album-Charts) geht der Grandseigneur des deutschen Schlagers auf „Alles O.K.!“-Tour. Zuversicht will er all jenen zusprechen, denen anhand von Klimakrise und Krieg manchmal angst und bange wird. Außerdem beleuchtet er diverse Facetten des Lebens – Themen wie Liebe, Erotik und Veränderung, aber auch Einsamkeit und Schmerz. Selbst dem Thema Dreiecksbeziehung widmet Roland Kaiser mit „Du, deine Freundin und ich“ einen Song – die Fantasie seines Publikums wird garantiert angeregt. Und natürlich wird auch „Joana“ in seinem Set aus 30 Songs nicht fehlen.

Fr 9.6., 19.30 Uhr, Bruchsal, Schlossgarten; Karten: 01806 570070 und www.provinztour.de