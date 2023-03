Mit Sturmböen ist am Freitag und in der Nacht zum Samstag in der Pfalz zu rechnen. Nach Einschätzung von Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) werden auf den Berggipfeln des Pfälzerwaldes sogar orkanartige Sturmböen der Stärke 11 mit Geschwindigkeiten von 110 bis 115 Kilometer pro Stunde erwartet. Für die Niederungen werden immerhin Windböen mit Geschwindigkeiten von 65 bis 75 Kilometer pro Stunde prognostiziert, was Windstärke 8 bis 9 bedeuten würde und somit laut Wetterexperte bei Schäden auch versicherungsrelevant wäre. Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden nachts auf der Kalmit, dem Donnersberg und auf dem Weinbiet-Gipfel prognostiziert, dann muss dort mit Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometer pro Stunde mit der Stärke 12 gerechnet werden.

Nach Einschätzung der Wetterexperten von Klima-Palatina bleibt es am Freitag tagsüber wechselhaft mit teils kräftigen Regenschauern und örtlichen Gewittern und es wird überall sehr windig bis stürmisch werden. Im Bergland müsse mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Von Waldspaziergängen ist laut Müller deshalb aufgrund der auftretenden Windbruchgefahr unbedingt abzuraten.

Am Samstag wird es trübe bleiben mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Verbreitet kommt es auch zu Dauerregen bei spürbar sinkenden Temperaturen von nur noch acht bis zehn Grad. Der Wind weht laut Wetterexperte am Samstag auch in den Niederungen tagsüber weiterhin stark. Die stürmischen Böen im Bergland lassen laut Müller erst in der Nacht zu Sonntag nach.

Der Sonntag startet morgens noch trübe mit weiteren Regenfällen, tagsüber bleibt es dann zwar auch stark bewölkt – doch nachmittags auch trocken bei sehr kühlen zehn Grad.