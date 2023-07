Nach Schüssen bei einer nicht genehmigten Stadtteil-Party in Baltimore mit zwei Toten und Dutzenden Verletzten suchen die Ermittler nach den Schützen. Verantwortliche der Stadt an der US-Ostküste riefen die Bevölkerung am Montag auf, sich mit Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen zu melden. Die Polizei geht von mindestens zwei Schützen aus. Es seien mehrere Waffen gefunden worden, sagte der zuständige Kommissar Richard Worley.

Mehrere Hundert Menschen waren in einer Nachbarschaft im Stadtteil Brooklyn Homes im Süden der Stadt zu einer Party zusammengekommen, als kurz nach Mitternacht am Sonntag Schüsse fielen.

Bei dem Zwischenfall kamen der Polizei zufolge eine 18-Jährige und ein 20-Jähriger ums Leben, 28 weitere Menschen wurden verletzt. 15 der Verletzten sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Die Befragung der Opfer sei noch nicht abgeschlossen, sagte Worley. Auch sei erst ein Teil des Videomaterials ausgewertet worden, das es von dem Vorfall gebe.