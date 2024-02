Auf der Rückfahrt von Kaiserslautern ist es am späten Nachmittag nach dem Südwestderby zwischen dem FCK und dem Karlsruher SC in einem Zug zu einer Auseinandersetzung zwischen sieben KSC-Fans und vier weiteren Reisenden gekommen. Um eine weitere Eskalation zu verhindern und Personalien der Beteiligten aufzunehmen, stand die Regionalbahn nach Angaben der Bundespolizei für rund 25 Minuten am Haltepunkt Ludwigshafen-Mitte. Ob es bei dem Streit Verletzte gab, ist noch unklar.