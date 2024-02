Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FCK gibt im Derby gegen den Karlsruher SC ein erschreckendes Bild ab. Das verunsicherte Team zerbröselt nach der Pause in seine Einzelteile.

Friedhelm Funkel nutzte den Fakt aus, der ihn von seinen Kollegen in der Zweiten Liga unterscheidet. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern hat so viele Profispiele erlebt wie kein anderer in Deutschland, und diesen