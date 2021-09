Beim Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den SC Verl in Lotte muss Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auf Kapitän Jean Zimmer verzichten. Der Außenbahnspieler hat Rippenprobleme, die auf die Oberschenkelmuskulatur ausstrahlen. Das sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitagnachmittag. Auch Defensivspieler Felix Götze, einer der Hoffnungsträger für die FCK-Fans, fällt mit seiner Schädelverletzung weiter aus.

„Kontinuität sieht leider anders aus“, sagte Antwerpen mit Blick auf die Personalmisere bei seinem Team und die dadurch erneut erforderlichen Umbaumaßnahmen bei der Aufstellung. Der FCK muss zudem auf die nach ihren Roten Karten im Derby zuletzt gegen den SV Waldhof (0:0) jeweils für zwei Partien gesperrten Marvin Senger (Abwehr) und Kenny Redondo (offensive Außenbahn) verzichten. Stürmer Elias Huth ist mit einer Knieblessur angeschlagen – Einsatz gegen Verl fraglich.

Team und Trainer unter Druck

Der FCK und Trainer Antwerpen stehen weiter unter Druck – das Team steckt nach acht Spieltagen im Tabellenkeller, hat auswärts noch kein Tor erzielt und keinen Punkt geholt. Mit der Drucksituation – gerade für einen Traditionsklub nicht unüblich – könne er „gut leben“, sagte Antwerpen. Der 49-Jährige weiß, dass gerade jetzt möglichst schnell möglichst viele Punkte hermüssen. Es geht auch um seinen Job.