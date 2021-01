Platz 16 mit 19 Punkten aus 18 Spielen: Die Lage des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist weiter prekär. Da sehnen sich viele Fans der Roten Teufel nach Mutmachern. Der am Dienstag von Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die Pfalz zurückgekehrte Jean Zimmer ist so ein Hoffnungsträger. Der 27-Jährige soll beim Spiel beim starken Aufsteiger SC Verl am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) wohl gleich loslegen. Er ist für die rechte offensive Außenbahn eingeplant.

„Wir haben ihn geholt, damit er spielt“, betonte FCK-Trainer Jeff Saibene am Mittwoch. Ganz so offensiv formulierte es Saibene am Donnerstag bei der Pressekonferenz nicht mehr. „Die Chancen sind groß, dass er spielt“, sagte Kaiserslauterns Chefcoach. Zimmer hat nach acht Ligaeinsätzen für Düsseldorf und zwei Auftritten im DFB-Pokal nicht allzu viel Praxis – ein wichtiger Grund für seinen Wechsel zum FCK. „Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber so weit, dass er eine Zeitlang spielen kann.“

Saibene: Umstellung auf Doppelsechs ein Thema

Wegen der jeweils fünften Gelben Karte muss Saibene auf Tim Rieder, Kenny Prince Redondo und Marius Kleinsorge verzichten. Kleinsorge, dessen Einsatzchancen nach Zimmers Verpflichtung perspektivisch schwinden, stand zuletzt nicht in der Startelf. Ein Kandidat für die Sechserposition Tim Rieders im defensiven Mittelfeld ist Janik Bachmann. Der ist nach verbüßter Rotsperre wieder spielberechtigt. Denkbar sei auch, sagte Saibene, vom zuletzt praktizierten 4-1-4-1-System auf ein 4-2-3-1 umzustellen – mit Bachmann sowie den genesenen Hikmet Ciftci und Carlo Sickinger als Kandidaten: „Die Doppelsechs ist auch ein Thema“, führte der FCK-Trainer aus.

Debütant Aydin auch für Samstag mit Chancen

Saibene hat trotz der drei Gelbsperren die Qual die Wahl, weil auch der zentrale Kreativspieler Nicolas Sessa nach viel Verletzungspech nun wieder fit und einsatzfähig ist. Der junge Offensivmann Anil Aydin bleibt nach seinem durchwachsenen Debüt am vorigen Samstag beim 0:0 gegen Viktoria Köln in der Zentrale ein Thema für Saibene.

Für Redondo könnte Marlon Ritter aus dem Zentrum auf die linke offensive Außenbahn rücken. „Er hat das früher häufiger gespielt, und er spielt es gerne“, unterstrich Saibene. Auch eine „Flügelzange Jean Zimmer/Martin Hanslik“ schloss der Trainer für Samstag nicht aus.

Verl mit enormem Rückenwind

Gegner Verl kommt mit enormem Rückenwind, hat das schwere Nachholspiel am Dienstag bei der SpVgg Unterhaching nach 1:3 in der Schlussphase noch auf 4:3 gedreht und so schon die Punkte 26, 27 und 28 Punkte geholt – Platz sechs. „Verl hat große Moral bewiesen am Dienstag in Haching“, betonte Saibene. „Die Mannschaft spielt mutigen, guten, offensiven Fußball. Das Team läuft hoch an, spielt über 90 Minuten Pressing mit gutem Flügelspiel und viel Tiefe. Ein sehr guter Gegner, der zu Recht dort steht, wo er steht. Verl hat seit Jahren Kontinuität im Verein, auch auf der Trainerposition.“