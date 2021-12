Nachdem ein Rollstuhlfahrer ein Messer im Zug gezogen hatte, rief die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn am Samstag, 4. Dezember, gegen 15 Uhr die Polizei. Der Zug hielt zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof Kindsbach. Eine Landespolizeistreife war bereits vor Ort als die Bundespolizisten eintrafen. Die beiden beteiligten Personen hatten den Zug bereits verlassen. Der Sachverhalt wurde laut Polizei von Zeugen des Vorfalles so geschildert: Der 73-jährige Rollstuhlfahrer hatte im Zug an seinem Glied manipuliert, woraufhin eine 33-jährige Frau sich belästigt fühlte und ihm eine Ohrfeige verpasste. Daraufhin zog der Mann ein Küchenmesser, mit dem er der Dame drohte. Verletzt wurde niemand, das Messer konnte sichergestellt werden. Bei der Aufnahme des Sachverhalts beleidigten sowohl der Mann als auch die Frau die Polizisten. Den 73-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung, exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung. Auf die Frau kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu.