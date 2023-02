Die Erfolgsstory der Rhein-Neckar Löwen in dieser Saison geht in die nächste Runde: Mit einem 31:25 (14:10)-Auswärtserfolg beim TSV Hannover-Burgdorf zieht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze ins Final Four des DHB-Pokal am 15./16. April in Köln ein. Vor fünf Jahren feierten die Löwen ihren letzten Pokalsieg.