Die Rhein-Neckar Löwen wollen sich in der kommenden Saison wieder für das internationale Geschäft qualifizieren. „Wir wollen europäisch spielen und den Abstand zu den Top-Mannschaften verringern“, sagte am Donnerstag bei der Saisoneröffnungspressekonferenz Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin des Klubs. Mit dabei im Trainingszentrum in Kronau waren die vier Neuzugänge Jon Lindenchrone Andersen (Frisch Auf Göppingen), Gustav Davidsson (Hammarby IF), Steven Plucnar Jacobsen (KIF Kolding), Arnor Snaer Oskarsson (Valur Reykjavik), für Trainer Sebastian Hinze allesamt Spieler, die sich partout verbessern wollen, sehr arbeitswillig sind. Die Löwen haben bereits 2800 Dauerkarten erkauft, 350 mehr als zum Zeitpunkt des Vorjahres. Da die SAP-Arena am ersten Spieltag belegt ist, starten die Löwen am zweiten Spieltag auswärts.