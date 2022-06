Für das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch in der SAP-Arena gegen den THW Kiel sind 11.500 Karten verkauft. Es ist das letzte Heimspiel von Löwen-Regisseur Andy Schmid, der nach zwölf Jahren in seine Schweizer Heimat zurückkehrt. „Andy hat die Löwen geprägt“, sagte am Dienstag Trainer Ljubomir Vranjes. Mit einem guten Spiel will die Mannschaft Schmid verabschieden. Der Fanclub Baden Lions hat sich für den scheidenden Spielmacher eine Überraschung ausgedacht. Auch Vranjes sowie Mait Patrail, Nikolas Katsigiannis und Ilija Abutovic verlassen den Verein. Und: Was für eine Fügung: Mit Bjarte Myrhol kommt am Mittwoch eine Löwen-Legende noch einmal in die SAP-Arena zurück. Der THW Kiel hat den 40-jährigen Kreisläufer als Ersatz für Hendrik Pekeler (Achillessehnenriss) verpflichtet. Myrhol fragte bei seinem Schweizer Freund nach, ob das in Ordnung ist ...