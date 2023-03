Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel gegen die HSG Wetzlar mit 34:24 (21:8) gewonnen. Das war zunächst eine eindeutige Sache, die Hessen waren vor 6137 Zuschauern völlig überfordert. Dank einer starken Abwehr kamen die Löwen immer wieder ins Tempospiel. Erst nach der Pause rissen sich die Wetzlarer am Riemen und boten eine bessere Leistung. Die Löwen vergaben nun etliche Chancen. HSG-Keeper Till Klimpke steigerte sich enorm. Am ungefährdeten Sieg des Tabellenzweiten änderte sich nichts. Jetzt kommt erst einmal eine Länderspielpause.