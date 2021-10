Die Rhein-Neckar Löwen retteten bei der HSG Wetzlar am Sonntagmittag in der Handball-Bundesliga ein 30:29 (15:13) ins Ziel. Die letzte Chance zum Ausgleich vergab Wetzlars Stefan Cavor mit einem direkten Freiwurf. Der Aufwärtstrend bei den Löwen hält also an. Es war ein verdienter Sieg. Zeitweise führte die Mannschaft klar.