Die Rhein-Neckar Löwen haben am Freitagabend das Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC vor 4558 Zuschauern mit 35:29 (19:16) gewonnen. Die Löwen steigerten sich gegenüber dem schwachen Auftritt in der Vorwoche bei der HSG Wetzlar. Regisseur Juri Knorr, der mit dem dänischen Top-Klub Aalborg Handbold in Verbindung gebracht wird, trumpfte auf. Er erzielte zehn Treffer, Tobias Reichmann kam auf neun Tore. Keeper Mikael Appelgren war ein exzellenter Rückhalt. Die Löwen hatten gegen den Abstiegskandidaten nach der Pause leichtes Spiel und zogen bis auf neun Tore davon. Der Bergische HC konnte nur phasenweise mithalten.

Der lange verletzte Kapitän Patrick Groetzki feierte in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Philipp Ahouansou spürte ein Ziehen im Oberschenkel und spielte nicht.