Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr letzten Bundesliga-Auswärtsspiel des Jahres bei der HSG Wetzlar am Sonntagnachmittag mit 29:23 (16:10) gewonnen. In der ausverkauften Buderus-Arena waren die Löwen das bessere Team und blieben auch am Drücker, obwohl Regisseur Juri Knorr in der 42. Minute die Rote Karte sah. Er traf mit einem Siebenmeter den Kopf von Torhüter Till Klimpke. die Gäste behielten kühlen Kopf.