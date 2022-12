Die Rhein-Neckar Löwen haben am Montag das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres gegen den ASV Hamm-Westfalen mit 37:27 (20:12) gewonnen. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft deutlich. Die Abwehr stand erneut sehr sicher. So setzten die Löwen – mit dem überragenden Juri Knorr – das 1-Tüpfelchen unter ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr. In der zweiten Halbzeit wurde munter durchgewechselt. Ein Platz in der Spitzengruppe, damit war nicht zu rechnen.