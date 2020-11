Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Siegesserie ausgebaut. Am Donnerstagabend gewannen sie das Bundesliga-Heimspiel eindrucksvoll gegen die HSG Wetzlar mit 37:24 (18:11). Fast 40 Tore. Stark. Einmal mehr zeigte die Abwehr eine Klasse-Leistung, Torhüter Nikolas Katsigiannis hielt vor der Pause überragend. Mit ihrem druckvollen Tempospiel setzten die Löwen die Hessen permanent unter Druck. Die Löwen ließen auch nicht nach, als Trainer Martin Schwalb in den letzten 15 Minuten munter durchwechselte. Die Flügelzange Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki überzeugte. Gensheimer kam am Ende auf neun Tore. Alexander Petersson gab sein Comeback.