Ein Reh hat sich offenbar in der Tür geirrt und landete versehentlich in einer Arztpraxis. Laut Polizei hatte den jungen Rehbock im westpfälzischen Otterbach ein Auto aufgeschreckt, so dass er sich mit einem Sprung in einen Hauseingang rettete. Das Tier durchbrach die Eingangstür und versteckte sich in den hinteren Räumen der Praxis. Wie sich dann herausstellte, hatten Kinder das Reh schon mehrfach am Ortsrand beobachtet und „Hansi" getauft. Die Feuerwehr und die Wildtierhilfe Kaiserslautern fingen Hansi ein und entließen ihn wieder in die Freiheit.