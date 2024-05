Seit Jahren liegt die Baugrube für das insolvente „Metropol“-Hochhausprojekt in der Ludwigshafener Innenstadt brach. Unweit des S-Bahnhofs passieren täglich einige Zehntausend Passanten das „Loch“, wie es in Ludwigshafen genannt wird. Nun zeichnet sich eine neue Lösung ab: Der Freiburger Investor Hans-Peter Unmüßig will mit dem Architekten Max Dudler, der schon das Hambacher Schloss modernisiert hat, auf dem Berliner Platz ein siebenstöckiges Büro- und Geschäftshaus bauen. Am Montag ist dafür eine wichtige Weichenstellung erfolgt: Der Bauausschuss des Stadtrats hat zugestimmt, den „Metropol“-Bebauungsplan aufzuheben und stattdessen das neue Projekt anzugehen. „Wir haben damit die Chance, Wunden zu heilen, die diese unsägliche Baustelle mitten in unserer Stadt gerissen hat. Wir können ein neues Kapitel aufschlagen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Mehr zum Thema lesen Sie hier.