Der EHC Red Bull München ist zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2018 deutscher Eishockey-Meister. Mit dem 3:1 gegen den ERC Ingolstadt gelang den Münchnern am Sonntag daheim im fünften Play-off-Finale der entscheidende vierte Sieg.

Ty Ronning brachte die Gäste zwar in der siebten Minute in Führung. Maximilian Kastner (13.), Andreas Eder (52.) in Überzahl und Filip Varejcka (59.) per Schuss ins leere Tor sorgten aber für die Wende zugunsten des Favoriten, der nur das dritte Spiel der Serie 3:4 verloren hatte. Zuvor hieß es 2:1 und 7:1 sowie am vergangenen Freitag 3:0 für das beste Team der Hauptrunde. Für Münchens Trainer Don Jackson ist es bereits die insgesamt neunte deutsche Meisterschaft. Jackson war auch mit den Eisbären Berlin erfolgreich.