Nachdem Zuschauer in verschiedenen deutschen Kinos während des Films „Creed III“ randaliert haben, zieht die Grünstadter Filmwelt Konsequenzen. Deren Chef Oliver Lebert sagt: Wenn dort der aktuelle Nachfolger der „Rocky“-Reihe gezeigt wird, sitzt nun ein Wachmann mit im Saal. So lange nichts passiert, werden die Gäste den Aufpasser aber nicht bemerken: Er soll wie ein normaler Kinobesucher auftreten. Als Hintergrund der Ausschreitungen gilt ein Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok. In Essen, Hamburg und Bremen mussten am vergangenen Wochenende deshalb Großaufgebote der Polizei anrücken, Vorführungen wurden teils abgebrochen. Mehrere Pfälzer Kinos melden derweil, dass nach „Creed“-Vorführungen die Säle besonders verdreckt sind. Diese Erfahrung hat auch die Grünstadter Filmwelt in der vergangenen Woche schon gemacht. Lebert berichtet: „Da geht es nicht nur um umgeschüttetes Popcorn, sondern auch um verschmierte Soße. Wir mussten am nächsten Morgen jeweils die Polster reinigen.“