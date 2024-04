7000 Euro Sachschaden sind laut Polizei am Dienstag gegen 8.15 Uhr in der Frankenthaler Straße (West) bei einem Unfall entstanden. Ein 63-jähriger Radfahrer stürzte, als er Scherben auf dem Boden ausweichen wollte und in die Straßenbahnschienen geriet. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte dem Verletzten helfen und hielt mit ihrem Pkw an. Der 54-jährige Fahrer der herannahenden Straßenbahn schätzte den Abstand zum haltenden Wagen falsch ein und streifte ihn. Zahlreiche Fahrgäste, darunter viele Schüler, mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.