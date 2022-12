Gibt es eine zweite Chance für die Liebe? Acht prominente Ex-Paare versuchen dieses Experiment in der Sendung „Prominent getrennt“ auf RTL+. Die Kandidaten-Paare versuchen, wieder an einem Strang zu ziehen, Vertrauen zueinander zu fassen und gemeinsam zu kämpfen. Neben dem erneuten Aufflammen der Liebe geht es in der RTL-Show auch um 100.000 Euro Preisgeld. Im Frühjahr startet die zweite Staffel. Mit dabei sind neben den Reality-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn auch die beiden Temptation-Island-Teilnehmer Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz. Die Beziehung der beiden Karlsruher ging durch die Sendung in die Brüche. Damals hatten beide in einem Interview mit der RHEINPFALZ über das Ende der Beziehung und ihre Zukunftspläne als Singles gesprochen. Jetzt wollen beide die Funkstille durchbrechen. Ob das eine gute Idee ist? Schließlich küsste Marc-Robin Wenz nicht nur bei „Temptation Island“ fremd, sondern hatte auch eine Affäre mit Marlisa Rudzio, die ebenfalls am Format teilnimmt. Seither herrscht zwischen Michelle und Marc-Robin Eiszeit. Das erste Aufeinandertreffen des Ex-Paares könnte also unangenehm werden. Im Frühjahr startet das Format auf RTL+. Die Dreharbeiten sind mittlerweile schon abgeschlossen. Die meisten der Teilnehmer haben sich auf ihren Social-Media-Kanälen bereits zurück aus Südafrika gemeldet.