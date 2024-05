33 Motorräder hat die Polizei am Samstag in der Region kontrolliert. Dabei haben die vier Experten der Polizeidirektion Neustadt 17 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Zwei Bikern sei aus Sicherheitsgründen die Weiterfahrt untersagt worden, und fünfmal hätten die Beamten die Fahrer aufgefordert, kleinere Mängel beheben zu lassen und das nächste Mal besser ihre Dokumente dabeizuhaben, wenn sie auf Tour gehen. Polizeihauptkommissar Jörg Ulrich vom Motorrad-Kontrolltrupp zieht trotz der erwähnten Fälle eine positive Bilanz des Kontroll-Samstags, bei dem die Beamten an der L499 bei Erfenstein/Elmsteiner Tal, der B39 bei Weidenthal, der B37 in Bad Dürkheim-Grethen sowie der L517 in Leistadt standen. Die Biker seien in der Mehrzahl mit verkehrssicheren Motorrädern unterwegs gewesen. Es seien bis auf zwei Ausnahmen keine unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, so Ulrich. „Lärmende Bikes, die immer wieder Anwohner unzumutbar in ihrer Ruhe stören, waren ebenfalls nicht festzustellen, auch wenn man seitens der Polizei mit technischen Messgeräten zur beweissicheren Verfolgung dafür gerüstet gewesen wäre“, teilt der Hauptkommissar mit. Nach Angaben der Polizeidirektion wird es bis zum Ende der Motorradsaison an den Wochenenden weitere Kontrollen im Dienstgebiet geben. Die Überwachung des Durchfahrtsverbots für Motorräder auf der Landesstraße 499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz werde dabei immer wieder einen Schwerpunkt bilden. Die überregional bekannte und beliebte Biker-Strecke ist an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt.