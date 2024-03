Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) ist Zweitliga-Schlusslicht Osnabrück auf dem Betzenberg zu Gast. Die Gäste und der 1. FC Kaiserslautern könnten beide den Sieg im Abstiegskampf gut gebrauchen. Der FCK geht mit sieben Punkten Vorsprung in die Partie. In der ersten Folge des neuen RHEINPFALZ-Podcasts „Lautre“ sprechen die Redakteure Julian Laber und Michael Wilkening unter anderem darüber, dass das Kellerduell keineswegs ein Selbstläufer für das Team von Cheftrainer Friedhelm Funkel wird.