Die Langstreckenläuferin Hanna Klein, gebürtig aus Landau, ist in der ersten Runde über 5000 Meter ausgeschieden. Die Jährige wurde in ihrem Lauf am Freitagabend 14. Erste wurde Faith Kipyegon. Die ersten acht des Vorlaufs erreichen das Finale. Zum achten Rang fehlten Klein am Ende mehr als Sekunden.