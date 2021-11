Der Südpfälzer Volker Wissing (FDP, Barbelroth) wird Bundesminister in der neuen Ampel-Regierung. Der 51-jährige Generalsekretär der Liberalen übernimmt nach RHEINPFALZ-Informationen das Ressort Verkehr und Digitales. Das ist am Mittwoch aus Kreisen der FDP bekannt geworden. Das neue Bundeskabinett soll in der Nikolauswoche unmittelbar nach der Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler vereidigt werden. Wissing war auf Seiten der FDP einer der führenden Köpfe bei den am Mittwoch abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen.