[Aktualisiert 20.34 Uhr] An der Bahnstrecke zwischen Lambsheim und dem Frankenthaler Vorort Flomersheim ist es am frühen Mittwochabend zu einem Zugunglück gekommen, bei dem eine Person gestorben ist. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist auch die Lambsheimer Feuerwehr vor Ort gewesen. Die Deutsche Bahn hatte auf Twitter von einer Streckensperrung zwischen Weisenheim am Sand und Frankenthal Hauptbahnhof aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis berichtet. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet. Laut der Deutschen Bahn bleibt der Verkehr auf der Strecke mindestens bis 21 Uhr gestört.