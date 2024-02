Am Fasnachtssonntag fährt ein Zusatzzug von Landau nach Dahn und zurück.

Der Zug fährt laut einer Mitteilung des zuständigen Zweckverbands ab Landau um 11.01 Uhr. Nach Halten in Landau West (11.05 Uhr), Godramstein (11.10 Uhr), Annweiler (11.18 Uhr), Wilgartswiesen (11.25 Uhr) und Hauenstein Mitte (11.29 Uhr) erreicht der Zug in Hinterweidenthal das Wieslautertal und fährt weiter über Dahn nach Bundenthal. Empfehlenswert ist der Ausstieg am Bahnhof Dahn Süd (11.58 Uhr). Von dort sind es nur wenige Gehminuten zur Innenstadt und zur Strecke des Fastnachtsumzugs. Anschließend gibt es mehrere Pendelfahrten auf der Wieslauterbahn. Die Abfahrten in Hinterweidenthal Ort in Richtung Dahn und Bundenthal sind um 11.46 Uhr, 12.46 Uhr, 16.16 Uhr und 17.46 Uhr. Die Abfahrten in Bundenthal in Richtung Dahn und Hinterweidenthal sind um 12.20 Uhr, 13.20 Uhr, 16.47 Uhr und 18.47 Uhr. Der Direktzug nach Landau fährt laut Plan um 18.47 Uhr ab Bundenthal und um 18.59 Uhr ab Dahn Süd. Eingesetzt wird ein Triebwagen der Baureihe 628.