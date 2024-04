Müssen Paten weichen?

Drei Namensgeber von Straßen gelten in Landau als belastet: Paul von Hindenburg, Ludwig Kohl-Larsen und Hans Stempel. Umbenennen oder nicht? Die Debatte begleitet die Stadt nun schon einige Jahre. Die Entscheidung steht bevor – und sie scheint klar.

Der Schlussstrich

2019 hat das Bundesverfassungsgericht den Weg für Sterbehilfe freigemacht. Trotzdem bleibt sie ein Tabuthema. Das wollen Ursula Bonnekoh und Reinhard Konermann von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben ändern. RHEINPFALZ-Redakteur Sebastian Böckmann hat mit ihnen gesprochen.

Wo darf ich kiffen?

Der Konsum von Cannabis ist nun legal. Allerdings darf nicht einfach überall in der Öffentlichkeit gekifft werden. Eine Karte im Internet zeigt, wo in Landau das Tütchen besser in der Tasche bleiben sollte.

Gemeinde wartet weiter auf Mietzahlungen

Die Zeit für die Tagespflege läuft. Bei der Gemeinde sind in der Zwischenzeit einige ausstehende Mietzahlungen eingegangen. Der Pflegedienst verweist auf bürokratische Gründe für die Verzögerung.

Was tun, wenn in Südpfalz Wasser knapp wird?

Weil es seit Jahren tendenziell heißer und trockener wird, gewinnt das Thema Wasser an Bedeutung. Viele benötigen es: Landwirtschaft, Forst, Industrie, Naturschützer, Wasserversorger und nicht zuletzt die Bürger. „Bei diesem wichtigen Thema wollen wir nun miteinander darüber reden, nicht übereinander.“