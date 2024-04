Das Tierheim Ludwigshafen kann erweitert werden. Die Stadt stellt dem Trägerverein an angrenzendes Gelände zur Verfügung, auf dem eine neue Unterkunft für Hunde errichtet werden kann. Das hat der Stadtrat am Montag einstimmig beschlossen.

Hintergrund für die Entscheidung: Das Veterinäramt der Kreisverwaltung hat dem Verein „Tierheim Ludwigshafen“ eine Frist gesetzt, um Vorschriften bezüglich der Zwingergröße und des Auslaufs bei Hunden umzusetzen. Die Frist sei bereits im Februar abgelaufen, begründete die SPD-Stadtratsfraktion ihren Vorstoß, das Tierheim aufgrund beengter Platzverhältnisse zu erweitern. Wenn der Verein ein neues Hundehaus baut, dann verlängere sich die Frist als Übergangslösung bis Januar 2028.

Die SPD beantragte daher die Überlassung des benachbarten Geländes zwischen dem Tierheim an der Wollstraße und dem Verein VSK Niederfeld „zu adäquaten Bedingungen“, damit die Vorgaben für den Tierschutz erfüllt werden können. Das benachbarte Grundstück sei die ideale Erweiterungsfläche, um dort neue Zwinger mit Auslaufmöglichkeiten für die Hunde zu bauen. Auf dem Gelände befänden sich ferner Gebäude, in denen bereits wildlebende Katzen versorgt werden. Der Stadtrat folgte dem Vorschlag der SPD einstimmig. Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) kündigte Gespräche mit dem VSK an. Um die Fläche zu sichern und dann dort bauen zu können.

Der Verein „Tierheim Ludwigshafen“ hat den Betrieb des Tierheims vor einiger Zeit von der Stadt übernommen und nimmt Fundtiere auf, was eigentlich eine Aufgabe in der Verantwortung der Stadtverwaltung wäre. „Das Tierheim muss unterstützt werden, da bei Auflösung des Vereins die Aufgabe an die Stadt zurückfallen würde. Die Vorteile eines Vereins würden dann wegfallen und erhebliche Kosten zusätzlich auf die Stadt zukommen“, argumentierten die SPD und die Mundenheimer Ortsvorsteherin Anke Simon. Rainer Metz (FWG), im Hauptberuf Tierarzt, meinte: „Das Tierheim muss seinen Auftrag erfüllen können.“