Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Konsum von Cannabis ist zwar nun legal. Allerdings darf nicht überall in der Öffentlichkeit gekifft werden. Die „Bubatzkarte“ im Internet zeigt, wo in Landau das Tütchen besser in der Tasche bleiben sollte.

Kiffen auf dem Rathausplatz – verboten. Sich ein Tütchen im Schillerpark genehmigen – ebenfalls verboten. Zwar ist das Rauchen von Cannabis seit April in Deutschland erlaubt.