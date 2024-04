Der Musikpavillon im Volkspark ist seit Tagen eingerüstet. Findet dort eine größere Sanierung statt, oder wird nur neu gestrichen, wollte eine RHEINPFALZ-Leserin auch mit Blick auf die bevorstehende Konzertsaison im Park wissen. „Das sind die normalen Renovierungs- und Reinigungsarbeiten nach dem Winter, die jedes Jahr kurz vor Saisonbeginn gemacht werden, inklusive Anstrich“, teilte Stadt-Sprecher Matthias Thomas mit. Die neunteilige Konzertreihe an Sonntagen wird Oberbürgermeisterin Beate Kimmel am 12. Mai eröffnen. Dann treten alle zwei Wochen Musikgruppen im blauen Pavillon auf. Die zweistündigen Konzerte beginnen jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Den Auftakt macht der Musikverein Trulben unter dem Motto „Musikalische Weltreise“. Am 26. Mai präsentiert der Musikverein Hohenecken Big-Band-Klänge.