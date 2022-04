Fast eine Stunde waren die Bahnübergänge am Samstagmorgen in der Westbahn- und Zweibrücker Straße in Landau geschlossen. Laut Polizei kam es dadurch in diesen Bereichen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auslöser war eine Frau, die trotz geschlossener Schranken zu Fuß die Bahngleise überqueren wollte. Der vom Westbahnhof kommende Zug musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es nicht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.