Das Weinbiethaus ist seit dem heutigen Montag geschlossen. Zu den Gründen für die Schließung der beliebten Wanderhütte in Neustadt will sich Edelgard Schäker, die Vorsitzende des Gimmeldinger Pfälzerwald-Vereins, derzeit nicht äußern. Offen bleibt damit auch, wann die Gaststätte wieder aufmacht. Die PWV-Vorsitzende betont, dass die Schließung „vorübergehend“ sei: „Es wird weitergehen“, sagt sie. Anja Koppenhöfer, die die Gaststätte seit Frühjahr 2020 vom Pfälzerwald-Verein gepachtet hatte, bedankte sich auf Facebook bei ihren Gästen für die Treue. Sie schreibt weiter: „Ich habe diesen Entschluss aus meinem Bauch raus gefasst. Es reicht einfach. Wir Gastronomen bekommen das Leben sehr schwer gemacht. Ich mache jetzt einfach nicht mehr mit. Schweren Herzens gehe ich.“ Sie hoffe, dass der Verein einen Pächter finde, „der dies mitmacht“. Das Weinbiethaus liegt auf 554 Metern Höhe, wurde vor gut 100 Jahren gebaut und vor rund zehn Jahren modernisiert. Die Hütte, in der oft auch musiziert wurde, zog viele Wanderer an, die Karte von Anja Koppenhöfer und ihrem Team ging weit über Saumagen und Leberknödel hinaus.