Investoren kaufen Arztpraxen in der Pfalz: Gesundheit oder Profitgier?

Immer öfter kaufen Investoren Arztpraxen auf, sie stellen Mediziner an. Auch in der Pfalz. Könnte das die medizinische Versorgung sichern, vor allem auf dem Land? Experten haben Bedenken. Und warnen vor Rosinenpickerei und Profitgier. Der Gesetzgeber will einschreiten. Zum Artikel

Medikamentenmangel: Land erlaubt Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika für Kinder

Rheinland-Pfalz erlaubt die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland. Das für den Arzneimittelverkehr zuständige Landesamt für Jugend und Soziales werde in einer Allgemeinverfügung den Großhandlungen und Apotheken im Land gestatten, diese Medikamente zu importieren, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Mainz mit. Zum Artikel

BASF-Chef Brudermüller vor Wechsel zu Mercedes

BASF-Chef Martin Brudermüller soll im kommenden Jahr den Vorsitz des Mercedes-Benz-Aufsichtsrats übernehmen. Das teilte der Automobilkonzern am Mittwoch mit. Zum Artikel

Bei Razzia gegen Mafia Großfamilie im Blick

In einer großangelegten Razzia in mehreren europäischen Ländern ist Ermittlern am Mittwoch ein Schlag gegen die italienische Mafia gelungen. Alleine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz sind zehn Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 46 festgenommen worden. Was über Mafiosi in der Pfalz und im Saarland bekannt ist. Zum Artikel

Brennpunktschulen: Opposition hinterfragt Malu Dreyers Bildungspolitik

Die Gräfenauschule im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Schulleiterin öffentlich machte, dass fast ein Drittel ihrer Erstklässer wohl die Stufe wiederholen muss. Am Landtag in Mainz wird am Donnerstag die Bildungspolitik der Landesregierung hinterfragt. Zum Artikel

Altkanzler-Büro geschlossen: Gerhard Schröder zieht vor Gericht

Dem Ex-Kanzler wurde sein Büro entzogen, nun will er es zurückhaben, denn er sieht sich - so sein Anwalt - im Recht. Unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz über einen einmaligen Fall. Zum Artikel

Statt Kooperation: 1. FC Kaiserslautern baut eigene Frauenmannschaft auf

Der 1. FC Kaiserslautern wird eine eigene Frauenfußball-Abteilung gründen. Das hat der Verein mitgeteilt. Damit ist eine mögliche Kooperation mit dem erfolgreichen Ersten Frauenfußballverein Kaiserslautern erst einmal vom Tisch. Zum Artikel

Heizen mit Öl und Holz: Wer jetzt Hilfe bekommt

In wenigen Tagen können Privathaushalte, die mit Energieträgern wie Öl oder Holz heizen, Geld aus einem neuen Härtefallfonds des Staates beantragen. Ob sich das lohnt, zeigt ein kostenloser Online-Rechner der Verbraucherzentralen. Zum Artikel

Auf dem Weg nach Speyer: U-Boot im Zeitplan

Das für das Technik-Museum Sinsheim bestimmte U-Boot U17 hat die erste Transport-Etappe wie geplant absolviert. Die Passage der Nordsee sei ohne Probleme verlaufen, erklärt eine Museumssprecherin. Wie es nun weitergeht, können Sie in unserer interaktiven Karte ansehen. Zum Artikel mit Karte

Holiday Park: Parken ist jetzt teurer

Parkgebühren steigen nicht nur in den Innenstädten. Auch auf dem Besucherparkplatz des Holiday Parks ist es deutlich teurer geworden, das Auto abzustellen. Zum Artikel