Immer öfter kaufen Investoren Arztpraxen auf, sie stellen Mediziner an. Auch in der Pfalz. Könnte das die medizinische Versorgung sichern, vor allem auf dem Land? Experten haben Bedenken. Und warnen vor Rosinenpickerei und Profitgier. Der Gesetzgeber will einschreiten.

Es ist nicht selbstverständlich, dass es in einem so beschaulichen Ort wie Obermoschel eine Hausarztpraxis gibt. Und vor einiger Zeit stand die auch zur Debatte. Der Ortsbürgermeister der 1000-Einwohner-Gemeinde