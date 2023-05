Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer großangelegten Razzia in mehreren europäischen Ländern ist Ermittlern am Mittwoch ein Schlag gegen die italienische Mafia gelungen. Alleine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz sind zehn Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 46 festgenommen worden. Was über Mafiosi in der Pfalz und im Saarland bekannt ist.

Im Zentrum steht nach Angaben der Strafverfolger eine italienische Großfamilie kalabresischen Ursprungs, deren Mitglieder sich unter anderem im Raum Mayen und Koblenz niedergelassen haben.