Das für das Technik-Museum Sinsheim bestimmte U-Boot U17 hat die erste Transport-Etappe wie geplant absolviert. Simone Lingner, Pressesprecherin des Technik-Museums, berichtet auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Passage der Nordsee ohne Probleme verlaufen ist. „Die See war ruhig.“ Wären die Wellen höher als 1,50 Meter gewesen, hätte die Etappe verschoben werden müssen.

Ab Donnerstag, 11. Mai, geht es auf dem Rhein von Dordrecht bei Rotterdam weiter nach Speyer, wo das Boot für die Ausstellung in Sinsheim vorbereitet werden soll. In den Niederlanden ist U17 bereits am Montag angekommen. Spät am Abend, wie Lingner berichtet. Deshalb sei am Dienstag eine „Ehrenrunde“ durch Rotterdam gedreht worden. So habe dann auch die Bevölkerung das U-Boot bestaunen können, nachdem man Tags zuvor die Hafenstadt aus logistischen Gründen umfahren habe.

Am 21. Mai geht es ins Technik-Museum

Am 17. Mai soll das U-Boot im Naturhafen südlich der Domstadt ankommen. Vier Tage darauf, am 21. Mai, geht es dann auf der Straße weiter in Richtung Technik-Museum. Um U17 an Land zu bringen, soll das Boot auf dem Schwimmponton mithilfe von Hydraulikpumpen angehoben und ein Anhänger unter den Rumpf geschoben werden. Auf diesem wird das Boot an Land gezogen und ins Technik-Museum gebracht.

