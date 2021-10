Olaf Radolak ist am Donnerstagabend vom Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein zum Beigeordneten gewählt worden. FWG-Fraktionskollege Philipp Gruber hatte den Wolfsteiner in der Sitzung in der Selberghalle in Rothselberg als kommunalpolitisch erfahrenen Mann präsentiert. Er sitzt im Stadt-, Verbandsgemeinde- und Kreistag. Er ist nun in Nachfolge auf den verstorbenen Hans Schlemmer einer von vier Beigeordneten in der Verbandsgemeinde. Dieser Posten fällt den Freien Wähler gemäß Absprache zu. Erster Beigeordneter ist der Adenbacher Sven Eckert (CDU), weitere Beigeordnete Inge Lütz (SPD) aus Oberweiler-Tiefenbach und Wolfgang Meyer (FDP) aus Lauterecken.