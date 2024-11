13 Siege, zwei Remis, keine Niederlage: Mit dieser Top-Bilanz führt der FK Pirmasens nach dem 2:0-Sieg am Samstag beim SV Auersmacher in der Fußball-Oberliga das Klassenment an. Doch der Spitzenreiter hat kurz vor Abschluss der Hinrunde weiter nur drei Punkte Vorsprung auf seine beiden hartnäckigen Verfolger, die Reserve des Zweitbundesligisten 1. FC Kaiserslautern II und Regionalliga-Absteiger Schott Mainz.

Im Saarland erfolgreich war auch Viktoria Herxheim. Das Team von Trainer Ralf Schmitt fuhr mit dem 3:1 beim FV Eppelborn den bereits vierten Auswärtssieg in Folge ein. 0:0 endete die Partie des TuS Mechtersheim im Westerwald bei den Sportfreunden Eisbachtal, der SV Morlautern verlor beim FC Karbach mit 0:3.

Mehr zu den Samstagsspielen der pfälzischen Oberligisten