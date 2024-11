Der FK Pirmasens setzt zum Abschluss der englischen Woche seine Siegesserie in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fort.

13 Siege, zwei Remis, keine Niederlage: Dass der FK Pirmasens kurz vor Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Oberliga solche Zahlen vorweist, hat vor Saisonbeginn wohl keiner gedacht. Dennoch hat der Spitzenreiter weiter nur drei Punkte Vorsprung auf seine hartnäckigen Verfolger, die Reserve des Zweitbundesligisten 1. FC Kaiserslautern II und Regionalliga-Absteiger Schott Mainz.

Das 2:0 (0:0) der Pirmasenser am Samstag beim SV Auersmacher fällt eher unter die Kategorie Arbeitssieg. Erst in der 67. Minute gelang Dennis Krob das Führungstor. Manuel Grünnagel hatte im Gegenpressing den Ball erobert, zum eingewechselten Marc Ehrhart gepasst, der dann mit seiner Hereingabe den Mittelstürmer fand. Die Saarländer spielten bis dahin auf dem alten, engen Kunstrasen munter mit und scheiterten bei zwei guten Tormöglichkeiten am gewohnt starken FKP-Keeper Benjamin Reitz. Auf der anderen Seite ließen Krob und seine Teamkollegen Tobias Jänicke und Luka Dimitrijevic drei dicke Chancen aus. Nach dem 1:0 hatte „die Klub“ das Spiel im Griff. Das 2:0 glückte Ehrhart aber erst in der Nachspielzeit, als er eine Flanke von Silas Gutmann schön direkt nahm. „Ein Kampfspiel. Die eingewechselten Spieler haben frischen Wind gebracht“, sagte FKP-Co-Trainer Hagen Burkart. Kapitän Yannick Grieß ging wegen einer Prellung nach 58 Minuten raus.

Auswärtsstarke Herxheimer

Das ungefährdete 3:1 (1:1) am Samstag beim FV Eppelborn war für Oberliga-Aufsteiger Viktoria Herxheim der bereits vierte Auswärtssieg in Folge. Herxheim startete vor 250 Zuschauern wie zuletzt druckvoll, zielstrebig und legte früh die Tempodefizite von Eppelborns Abwehr offen. In der sechsten Spielminute ging die Viktoria in Führung. Lars Clever schloss eine Flanke von Mihai-Lucian Petrescu mit einem satten Flachschuss in die Ecke ab. Danach versäumten die Pfälzer es, das 2:0 nachzulegen. Die Saarländer hatten ihre beste Phase in den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Nicolas Jobst zum 1:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel kehrte die Viktoria zu der anfänglichen Überlegenheit zurück. Mathis Mankopf (58.) schaffte im zweiten Anlauf – der erste Schuss wurde geblockt – nach einer Flanke den erneuten Führungstreffer. Es entwickelte sich fortan eine weitgehend einseitige Partie. Herxheim wirkte entschlossener. Die Entscheidung dann in der 79. Minute. Der wieselflinke Nathan Ikubu wurde auf die Reise geschickt, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schlenzte den Ball ins lange Eck. Fazit: Mehr Chancen, mehr Spielanteile und mehr Druck, der Sieg der auf dem neunten Tabellenplatz liegenden Mannschaft von Trainer Ralf Schmitt war hochverdient.

Keine Tore im Westerwald

0:0 endete der lange Ausflug des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim in den Westerwald. Bei den Sportfreunden Eisbachtal agierte die Elf von Trainer Jürgen Kramny spielbestimmend, schaffte es aber nicht, das in drei Zähler umzumünzen. Nach drei guten Möglichkeiten von Dennis Arnst, Abdulkerim Cakar und Max Lichti schien das Pendel vor 180 Zuschauern in der 20. Minute zugunsten des TuS auszuschlagen. Nach einer Notbremse musste Sportfreund Lirim Orani vorzeitig zum Duschen, die Pfälzer spielten fortan in Überzahl. „Mir wäre das Tor lieber gewesen in der Situation“, sagte Kramny, der dann sah, dass seine Mannschaft sich in der Folge etwas zurücklehnte, weniger investierte.

Auch taktische Umstellungen zur Pause änderten an dem Eindruck nicht mehr viel. Lichti und Arnst vergaben noch zwei Großchancen für den TuS. Der hatte aber Glück, das Spiel gegen auf Konter lauernde Eisbachtaler nicht noch zu verlieren, als Isa Dayakli einen Ball leichtfertig hergab, ein Eisbachtaler Angreifer in der Folge aber frei vor Torwart Maxime Klein am Gehäuse vorbeischoss. „Wir haben jetzt zweimal in Serie zu null gespielt, das ist auch was wert. Daher bin ich nicht komplett unzufrieden, auch wenn ein Sieg möglich gewesen wäre“, zog Kramny sein Fazit.

Dämpfer für Morlautern

Einen harten Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga musste der SV Morlautern am Samstag beim FC Blau-Weiß Karbach hinnehmen. In der Schlussphase kassierten die Westpfälzer drei Gegentreffer und unterlagen mit 0:3 (0:0). Lange Zeit sah es so aus, als könnte der SVM auch im vierten Ligaspiel in Folge ungeschlagen bleiben und zumindest einen Punkt erobern. Doch in der 80. Minute zerstörte Donovan Makoma diese Hoffnung. Nach einer Unachtsamkeit in der Morlauterer Defensive kam der Karbacher im Strafraum zum Schuss und traf unhaltbar für Keeper Bakary Sanyang zum 1:0. Sein Teamkollege Tim Puttkammer verwertete nur fünf Minuten später einen Flankenball und erhöhte so auf 2:0. Damit war die Partie entschieden. Selim Denguezli sorgte mit seinem Treffer für den 3:0-Endstand (88.). Durch diesen Sieg festigte der FC seinen Platz in der Tabellenmitte.

Von einer Niederlage, die „viel zu hoch“ ausgefallen sei, sprach ein enttäuschter Daniel Graf nach dem Spiel. Trotz der elften Verlustpartie im 15. Oberligaspiel fand Morlauterns Coach lobende Worte für sein Team. „Bis zum ersten Gegentreffer haben wir gut verteidigt.“ In der Offensive lief allerdings wenig beim Tabellenletzten, der gegen die starke Karbacher Abwehr, die zu den besten der Liga gehört, zu keinen nennenswerten Torchancen kam.