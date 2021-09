„Du kommst hier nicht rein“, dachte sich wohl eine Nutria, die am Samstag um 8.30 Uhr den Eingang eines Geschäfts in der Speyerer Maximilianstraße „bewachte“. Eine 32-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts wandte sich daraufhin hilfesuchend an die Polizei, die die Speyerer Feuerwehr hinzuzog. Die konnte die große Biberratte einfangen und sie später nach eigener Aussage „an geeigneter Stelle“ in die Freiheit entlassen. „Sie war unverletzt und schwamm freudig davon“, teilte die Feuerwehr auf eine RHEINPFALZ-Anfrage weiter mit. Auch der Geschäftsöffnung stand dann nichts mehr im Wege, so die Polizei.