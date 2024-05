In Rheinhessen gab es in diesem Jahr nur drei Bewerbungen für das Amt der Weinkönigin. Das sorgte für Diskussionen darum, wie attraktiv der Titel heutzutage noch ist – und was sich tun muss, damit er es bleibt. In der Pfalz hat man dafür eine klare Strategie. Dazu gehört auch, dass dieses Jahr erstmals nicht nur Frauen zur Wahl zugelassen sind. Das ist ein weiterer Schritt in der Bemühung, dass Amt stetig weiter zu modernisieren und damit auch das Bild zu verändern, das viele nach wie vor von einer Weinköniginnen haben. Wie ehemalige und amtierende Weinhoheiten wie Julia Klöckner, Janina Huber oder Charlotte Weihl auf das Amt blicken und was sie zum Thema Titel, Krone und unangebrachten Sprüchen sagen, lesen Sie hier .

