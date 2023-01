Zwei von drei Gegnern in der Hauptrunde der Weltmeisterschaft stehen für die deutsche Nationalmannschaft schon fest. In der Hauptrunde warten ab Donnerstag auf jeden Fall Norwegen mit Superstar Sander Sagosen vom deutschen Rekordmeister THW Kiel und die Niederlande. Der dritte Gegner wird am letzten Vorrundenspieltag zwischen Nordmazedonien und Argentinien ermittelt. Zunächst spielt Deutschland aber am Dienstag gegen Algerien, das ist das letzte Gruppenspiel.