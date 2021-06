Sie sind fast wieder zusammen, die beiden Großen des 1. FC Kaiserslautern. Am Donnerstag wurde Norbert Thines, der langjährige FCK-Geschäftsführer und -Präsident, in der Nähe von Fritz Walter auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern beerdigt. Ein Holzkreuz mit seinem Namen, viele Blumen und acht Kränze schmücken das Grab. Am Mittwoch hatte für den Macher der Altenhilfe „alt – arm – allein“ eine feierliche Totenmesse in der Marienkirche stattgefunden, die im Internet übertragen wurde. Thines war am 7. Juni im Alter von 80 Jahren gestorben.