Im Mannheimer Planetarium ist ab Freitag, 9. September, eine neue Show zu sehen. Geeignet ist sie für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren. „So haben Sie die Milchstraße noch nie gesehen“, behauptet Christian Theis, der Geschäftsführer des Sternentheaters. „Nach drei Jahren präsentieren wir mit dem Programm Galaxis – Reise durch die Milchstraße wieder eine Astronomie-Show, die komplett am Planetarium Mannheim produziert wurde.“ Die neue Show nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Milchstraße. Dank modernster Computergrafiken und aktueller Forschungsdaten können sowohl der dreidimensionale Aufbau der Galaxis als auch deren Veränderung im Lauf der Zeit mit Visualisierungen in der 20-Meter-Kuppel dargestellt werden. Die Besucher erfahren, wie Sterne entstehen und wieder vergehen. Die 55-minütige Show soll mindestens zwei Mal wöchentlich zu sehen sein. Tickets gibt es online und an der Tageskasse.