Immer öfter werden Schiedsrichter im Amateurfußball Opfer von Gewalt. Der Deutsche Fußballbund meldet 2400 Fälle in der Saison 2021/22. Die Folgen sind greifbar: Es gibt immer weniger Unparteiische in Deutschland. Wie groß ist das Problem? Gibt es eine hohe Dunkelziffer? Können noch alle Spiele besetzt werden? Um diese und um noch andere Fragen geht es in einer neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen, was läuft“. Diesmal zu Gast: Schiedsrichter Julian Kuhn aus Speyer. Mehr über Kuhn und Gewalt gegen Schiris lesen Sie hier.