[Aktualisiert: 10.30 Uhr, 10.45 Uhr, 12.05 Uhr, 14.30 Uhr] Bei einem Unfall auf der A6 bei Grünstadt ist am Donnerstagmorgen ein Mensch gestorben. Vier weitere sind laut Polizei leicht verletzt worden. Einsatzkräfte hatten die Autobahn zunächst in beide Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern wieder freigegeben. In der Gegenrichtung dürfte es bei einer Vollsperrung bis in die Abendstunden hinein bleiben,so lautet die neueste Polizeiprognose. Zur Unfallursache sagen die Beamten: Ein Lastwagen war im Stau zwischen Wattenheim und Grünstadt auf einen anderen aufgefahren und so in Brand geraten. Außerdem wurden durch den Aufprall weitere Fahrzeuge ineinander geschoben.